Nusaybin'de koronavirüs önlemleri
Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.
11.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:25
Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ekipler, sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, sığınak ve depolarda dezenfekte çalışması yaptı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personelleri tarafından bol su ve deterjan ile yıkandı.
Öte yandan Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'koronavirüz önlemleri' bilgilendirmeleri yapıldığı belirtildi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ekipler, sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, sığınak ve depolarda dezenfekte çalışması yaptı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personelleri tarafından bol su ve deterjan ile yıkandı.
Öte yandan Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'koronavirüz önlemleri' bilgilendirmeleri yapıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Nusaybin'de koronavirüs önlemleri
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Nusaybin, Mardin, Güncel
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