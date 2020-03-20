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Nusaybin'de koronavirüs önlemleri kapsamında kurdeleyle mesafe belirledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüse karşı tedbir alan bir iş yeri kurdeleyle mesafe belirledi.

20.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:40
Nusaybin'de koronavirüs önlemleri kapsamında kurdeleyle mesafe belirledi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüse karşı tedbir alan bir iş yeri kurdeleyle mesafe belirledi.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir GSM mağazası, iş yerini yıkadıktan sonra dezenfekte etti.
Personelin müşterilerle temas kurma mesafesi koyan mağaza yetkilileri, tezgahtarlar ile müşteriler arasında kırmızı kurdeleyle bir metrelik mesafe belirledi.
Mağazaya gelen müşteriler belirlenen mesafeden işlemlerini yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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