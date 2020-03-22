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Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinden polis ve zabıta ekipleri berber, kuaför, güzellik salonları ile lokantalar ve kafelerde denetim yaptı.

22.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:00
Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri
İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinden polis ve zabıta ekipleri berber, kuaför, güzellik salonları ile lokantalar ve kafelerde denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi hakkında iş yerleri sahiplerine tebliğde bulunup, işletmecilerden genelgeye uymalarını isteyen ekipler daha sonra parklarda 65 yaş üstündeki vatandaşların evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Nusaybin Belediyesi Basın ev Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde denetimlerini yoğunlaştırıldığı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kuaför, Zabıta, Polis, Güncel

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