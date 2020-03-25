Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri

Nusaybin Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşım firmaları, market ve ATM önlerinde denetim yaptı.İçişleri Bakanlığının ek genelgesinin ardından denetime çıkan zabıta ekiplerince, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma yapan firmalara genelge tebliği yapıldı.Daha sonra market sahiplerine tebliğ yapan ekipler, vatandaşların uyması gereken kuralların marketlerin giriş kapılarına asılmasını sağladı.Ekipler, bankalara ait ATM önlerinde vatandaşları toplu halde durmamaları konusunda da uyardı.

Kaynak: AA