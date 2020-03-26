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Nusaybin'de Kovit-19 önlemleri

Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinden Nusaybin ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

26.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:14
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinden Nusaybin ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından ambulanslar, toplu taşıma araçları ve caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri ve temizlik işlerinde kullanılan araçları dezenfekte etti.
Öte yandan, Nusaybin Belediyesi Zabıta ekipleri, parklardaki oturma banklarını topladı. Nusaybin’de Kovit-19 önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Nusaybin, Güncel

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Nusaybin'de Kovit-19 önlemleri

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