Nusaybin'de Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Nusaybin
'de mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
MARDİN - Marin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Nusaybin'e bağlı Duruca
Mahallesi'nde oturan Aziz Atay'a ait inek, sulama kanalı kenarında otlarken, kanala düştü. Yaklaşık 5 saat sonra ineğini almaya giden Atay, ineğini çamura saplanmış halde gördü. Bir süre ineğini saplandığı çamurdan kurtaramaya çalışan Atay, Mardin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen arama - kurtarma ekipleri ineği saplandığı çamurdan kurtardı. İneğinin kurtarılmasına sevinen Aziz Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: İHA