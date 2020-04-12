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Nusaybin'de maske üretimine başlandı

Nusaybin'de maske üretimi yapılıyor.

12.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:01
Nusaybin'de maske üretimine başlandı
Nusaybin 'de maske üretimi yapılıyor.
Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezinde Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun şekilde maske üretimine başlandı.
Halk Eğitimi Merkezimizde üretildikten sonra Nusaybin Devlet Hastanesinde dezenfekte edilecek maskeler kamu kurum ve kuruluşlar ile pazar, market ve çarşı merkezinde ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel
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