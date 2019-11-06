Haberler » Güncel » Nusaybin'de öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

Nusaybin'de öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki okullarda lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrenciler maske ile derse girdi.

06.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:53 Nusaybin'de öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki okullarda lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrenciler maske ile derse girdi.

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullarda çeşitli farkındalık etkinlikleri yapıldı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, bugün derslere maske ile girdi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin de destek verdiği etkinlik gün boyu sürdü.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle okullarda çeşitli farkındalık programları düzenlediklerini, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin derslere maske ile girdiğini kaydetti. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
02:24   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu-2
02:23   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:42:43