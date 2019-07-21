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Nusaybin'de park halindeki araç yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki araç alev alarak yandı.

21.07.2019 14:45 Nusaybin
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki araç alev alarak yandı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Girmeli Mahallesi'nde 47 NG 720 plakalı hafif ticari araç park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

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