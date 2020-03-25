Nusaybin'de parklar dezenfekte edildi
Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuk parkları dezenfektanlarla temizlendi.
25.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:41
Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuk parkları dezenfektanlarla temizlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki parklar ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yürüttü.
Ekipler ayrıca, vatandaşları koronavirüse karşı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki parklar ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yürüttü.
Ekipler ayrıca, vatandaşları koronavirüse karşı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
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Kaynak: AA