Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.
Aramalarda kayanın altına tuzaklanmış 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidondanlarda
telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilpgram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Aramada bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesiele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.