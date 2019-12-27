Haberler » Güncel » Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Haber

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildiAlınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

27.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:24
'in ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.
Aramalarda kayanın altına tuzaklanmış 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidondanlarda
telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilpgram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Aramada bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi
ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.
Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35   Albayrak: "2020 üretimde,ihracatta çok daha iyi bir yıl olacak" - Haber
14:35   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı - Haber
14:34   Antalya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı - Haber
14:34   Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü - Haber
14:30   AİÇÜ'de "Aile ve Sosyal Medya'da Mahremiyet" konferansı düzenlendi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:36:45