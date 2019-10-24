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Nusaybin'de şehit yakınları ve yaralılara ziyaret

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında şehit olanların aileleri ve yaralıları ziyaret etti.

24.10.2019 12:34Nusaybin'de şehit yakınları ve yaralılara ziyaret
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında şehit olanların aileleri ve yaralıları ziyaret etti.

Balıkçılar, yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivil vatandaşlara karşı alçakça saldırılarda bulunduğunu ve Nusaybin'de 11 sivil vatandaşın şehit edildiğini söyledi.

Devlet olarak ilk günden bu yana şehit olan sivillerin aileleri ve yaralanan vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Balıkçılar, ailelerin acısını paylaştıklarını kaydetti.

Balıkçılar, ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Omran Gündüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ile Türk Kızılay Şube Başkanı İlameddin Ay da Balıkçılara eşlik etti.

Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel

Kaynak: AA

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