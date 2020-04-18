Nusaybin'de sessizlik hakim
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler boş kaldı.
18.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:28
Devriye gezen polis ekipleri yaptıkları anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarıyor.
Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde faaliyet sürüyor.
İlçede polis ekipleri, Kırsal Turgutlu Mahallesinde ise Jandarma ekipleri araçların izin belgelerini kontrol ediyor.
Mardin-Şırnak kara yolunda ise transit olanların dışında diğer araçların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA