Nusaybin'de TOKİ tarafından yapılan ilkokul ve ortaokul eğitime hazır

2020 eğitim öğretim sezonuna hazır. Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, yapımı tamamlanan her iki okulda incelemelerde bulundu. Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokuluna gelen Çetin, burada okul Müdürü Hakkı Korkut'tan bilgi aldı. Daha sonra okuldaki derslik, kütüphane, öğretmen ve okul idaresi odalarını gezen Çetin, kayıt için okula gelen veli ve öğrencilerle de sohbet etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin daha sonra Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Okul müdürü Selim Tek ile birlikte okul binasını gezen Çetin, her iki okul idarecilerine okulların bu hafta içerisinde eğitim öğretim hazır hale getirilmesi talimatını verdi.Fırat Mahallesi'nde bulunan tüm okulların eğitim öğretime hazır hale getirildiğini kaydeden Çetin, "9 Eylül itibariyle 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda Fırat Anadolu Lisesi ve Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu her şeyiyle eğitim öğretime hazır hale geldi. Kaymakam Bülent Pekdemir Orta okulumuz da bir iki gün içerisinde tüm eksiklerini tamamlayarak faaliyete girecek. TOKİ Bölgesinde bize teslim edilen tüm okullarımızı hız bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirdik. Burada gayreti olan herkese çok teşekkür ediyorum. Nusaybin okul binalarıyla, araç ve gerekçeleriyle, eğitim kadrosuyla kısacası her şeyiyle 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonuna hazırdır" ifadelerini kullandı. - MARDİN