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Nusaybin'de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
Nusaybin'de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu
Nusaybin Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için seferber oldu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yalnız yaşayan, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların istekleri alan ekipler temin ettikleri malzemeleri yaşlıların evlerine bıraktı.
Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Burak Eryılmaz, "Vatandaşlarımız tarafından bildirilen istekler doğrultusunda ekiplerimiz zaman kaybetmeden ihtiyaçları tedarik ederek, tek tek adreslere ulaştırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel

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