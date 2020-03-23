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Nusaybin'de Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Nusaybin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

23.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:54
Nusaybin'de Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Nusaybin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında belediyede yapılan toplantıya, destek grubu üyeleri katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yayınlanarak yürürlüğe giren 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesini hatırlatan Kaymakam Balıkçılar, Vefa Sosyal Destek Grubuyla vatandaşların her türlü sorunlarına anında cevap verileceğini söyledi.
Balıkçılar, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden temel ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel

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