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Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Nusaybin ilçesinde okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yapıldı.

27.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:08Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında ilçesinde okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk açısından incelenen birimlerde gıda güvenirliğini ve farkındalığı sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, okul kantinlerinde satılması uygun olan ve olmayan ürünlerle ilgili bilgi vererek, hijyen yönetmeliğine dikkati çekti.
İlçe Müdürü Ramazan Doğan, başlatılan seferberlik kapsamında denetimleri artırdıklarını belirterek, seferberliğe katılan ilçe ekibi ve duyarlı esnaflı tebrik ettiğini dile getirdi.

Nusaybin, Güncel

Kaynak: AA

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