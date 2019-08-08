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Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralıMARDİN - Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

08.08.2019 20:53
Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
MARDİN - Irak- Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Nusaybin-Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı otobüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Nusaybin, Antalya, Mardin, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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