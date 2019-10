Nusaybin'deki şehit yakınlarından "Vatan sağ olsun"

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla'nın defnedildiği Şırnak 'ta teröre tepki dile getirildi.Dün, Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde şehit düşen anne ve iki kızının cenazelerinin toprağa verildiği Şırnak'ın İdil ilçesinde, Yıldız ailesine taziye ziyaretleri sürüyor."Vatan sağ olsun"Terör saldırısında yengesi ve iki yeğenini kaybeden Emin Yıldız, yaptığı açıklamada, ailesinden üç canı yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi."Vatan sağ olsun. Devletimizi her zaman arkamızda hissediyoruz ve o his bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullanan Yıldız, acılarını paylaşan, ziyaretlerine gelen herkese teşekkür etti.Vatandaşlardan Nuri Genç, teröristlerin saldırısı sonucu 3 masum vatandaşın şehit olduğunu dile getirerek, teröre tepkisini ifade etti."Kuruluş amaçları insanların kanını dökmek. Örgüt 40 yıldan beri Kürt halkının kanını dökmekte. Kürt halklarının selameti için bu operasyonların yapıldığı kanaatindeyiz." diyen Genç, halkın, her şeyin farkında olduğunu vurguladı.Genç, "Hiç kimse bunlara alet olmayacak. Devletimiz gereği neyse icabına bakacaktır. Bu operasyonda şehit olan sivillere ve güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.Şırnak Valisinden acılı aileye ziyaretŞırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yıldız ailesini, köydeki taziye evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.Vali Pehlivan, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü ifade ederek, güvenlik birimlerinin terör unsurlarına karşı yoğun mücadele verdiğini aktardı.Harekatın amacına değinen Pehlivan, şunları kaydetti:"Bu mücadelenin amacı, komşumuz olan Suriye topraklarında teröre karşı mücadele etmek, burada bir güvenlik koridoru oluşturmak ve bu koridoru oluşturmakla birlikte kendi sınır ve iç güvenliğimizi arttırmak. Ordumuz mücadelesini sürdürürken maalesef terör örgütleri de saldırılarına devam ediyor. Dün de masum insanlarımıza karşı saldırı gerçekleşti ve bebeğin de bulunduğu bazı vatandaşlarımızı kaybettik. Devletimiz, bütün güvenlik birimlerimiz terörle mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da ifade etti; hepimiz kendimizi devletimize bayrağımıza, milletimize, birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Şehitlerimizin yakınları 'Vatan sağ olsun.' dediler. Bu ses bugün Şırnak İdil'den ve yurdumuzun her tarafından yükseliyor, yükselmeye devam ediyor."Pehlivan, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.Taziye ziyaretine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı.