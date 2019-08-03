Haberler» Güncel» Haber

Nusaybin'deki terör saldırısı - Yaralı asker, tedavi altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, helikopterle Mardin Devlet Hastanesinden Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

03.08.2019 21:24
Nusaybin'deki terör saldırısı - Yaralı asker, tedavi altına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, helikopterle Mardin Devlet Hastanesinden Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Nusaybin ilçesi Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Teğmen Kadir Gür, Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından askeri helikopterle Elazığ Fırat üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Fırat Üniversitesi Kampüsü'ndeki piste inen helikopterden ambulansla alınan Gür, hastaneye sevk edildi.
Dün Nusaybin kırsalındaki Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Fırat Üniversitesi, Nusaybin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25   ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
22:24   Gaziantep'te uyuşturucu üretilen depoya operasyon
22:21   İhtiyaç sahibi aileler yararına kermes
22:21   Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
22:17   Konya'da 2,5 yaşındaki çocuk çadırda ölü bulundu
22:16   DHA DIŞ- Baba ve kızı bu kazadan kıl payı kurtuldu
22:16   Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu