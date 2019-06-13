13.06.2019 16:50
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Nusaybin'deki TOKİ konutlarında anahtar teslimi başlıyor

Nusaybin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında cuma gününden itibaren anahtar teslim işlemi başlayacağı bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında cuma gününden itibaren anahtar teslim işlemi başlayacağı bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde yapılan toplantıya İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Kentsel Dönüşüm Ofisi Nusaybin Sorumlusu Sercan Barut ve Emlak Yönetimi yetkilileri katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ağırakçe, daha önce kurası çekilen 4'üncü etaptaki konut anahtarlarının cuma gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Anahtar teslimi yapılacak etapta 11 adet 175 metrekare, 6 adet 90 metrekare, 6 adet 210 metrekarelik konutlarda toplamda 342 mesken ve 36 ticari iş yeri olduğunu kaydeden Ağırakçe, ayrıca bölgede yapımı tamamlanan 1 adet cami, 1 adet taziye evi, 1 adet lise ve 1 adet parkın da gerekli resmi kurumlara teslim edileceğini ifade etti.

Anahtar teslimi için vatandaşların daha önce uzlaştırma komisyonuyla yaptıkları sözleşmelerle Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelmesini isteyen Ağırakçe, buradan alınacak belgelerle hak sahiplerinin Fırat Mahallesi'nde bulunan Emlak Yönetimi Ofisi'ne giderek anahtarlarını teslim alabileceğini sözlerine ekledi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, Güncel

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