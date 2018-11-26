Nusaybin'den Dicle Elektrik'e Teşekkür Plaketi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:34



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:34

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Dicle Elektrik'e yatırımlardan dolayı plaket verdi.Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilçe esnafı adına ziyaret ettiği Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut'a tamamlanan yatırımlardan dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Ziyaret sırasında Dicle Elektrik tarafından ilçede yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ömer Özel, "Tüm Nusaybin halkı gibi biz esnaflar da tamamlanan yatırımlardan dolayı çok memnununuz. Esnafımız adına bu memnuniyetimizi bildirmek için buradayım. Sizin şahsınızda Dicle Elektrik ailesine teşekkür ediyoruz. Yatırımlar sayesinde ilçemizdeki enerji kalitesi artarken, görüntü kirliliği de ortadan kalktı. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarla ilgili her türlü desteğe hazırız" dedi.Esnafa destek teşekkürüZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut ise, "Yaptığımız çalışmaların takdir görmesi bizi mutlu etmekle kalmıyor, daha iyisini yapmak için motive de ediyor. Sorumluluğumuzdaki her yerde hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz. Gösterdikleri nezaket ve verdikleri destekten dolayı biz de şirket olarak oda başkanımızın şahsında tüm Nusaybinli esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN