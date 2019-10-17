Haberler » Güncel » Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı

Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

17.10.2019 17:05Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.


- Kızıl

Nusaybin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:39 Barış Pınarı Harekatı'na akademisyenlerden destek
18:35 Uçakta epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber oldu
18:34 İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı
18:33 Blok mermer taşıyan tır devrildi
18:32 Karabük'ten kısa kısa
18:32 Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi
18:32 Depremde caminin minaresi yıkılmıştı; diğer minarenin sökümü yapılıyor
17.10.2019 18:39:54