Haberler » Güncel » Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

17.10.2019 12:10
Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınır hattında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde de devam ediyor. 653 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Nusaybin ilçesine onlarca havan topu atıldı.
Teröristlerin attığı ve Yenituran Mahallesi'ne düşen havan topları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
(İHA)
Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 İmamoğlu: Düşük karbon salınımına geçiş için çalışmaları başlattık
14:09 Salihli'de kırsal turizm çalışmaları
14:09 Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek
14:08 Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu
14:08 Gümüşhane'den 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe pestil ve köme gönderildi
14:13 GÜBRETAŞ'tan ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına burs desteği
14:12 Çin'de 2 ABD vatandaşı gözaltına alındı
17.10.2019 14:14:43