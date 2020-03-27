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Nusaybin polisinde Türkçe ve Kürtçe 'Evde Kal' klibi

Korona virüs önlemleri çerçevesinden Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından Türkçe ve Kürtçe 'Evde Kal Nusaybin' klibi çekildi.

27.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:39
Nusaybin polisinde Türkçe ve Kürtçe 'Evde Kal' klibi
Korona virüs önlemleri çerçevesinden Mardin 'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından Türkçe ve Kürtçe 'Evde Kal Nusaybin' klibi çekildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından şehrin tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klipte, yetkililerin açıklamalarına uyulması istendi. Türkçe ve Kürtçe yayımlanan klipte, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Evde kal Nusaybin. Korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Biz sizler için dışarıdayız evde kal Nusaybin. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın özellikle evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Evde kal Nusaybin" ifadeleri kullanıldı.

Nusaybin polisi tarafından yapılan klip Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nusaybin, Mardin, Polis, Güncel

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