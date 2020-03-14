Nusaybin Şervan Çelik Camisi törenle ibadete açıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayırsever Abdulcelil Çelik tarafından oğlu Şervan Çelik adına yaptırılan cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.
14.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:42
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde hayırsever Abdulcelil Çelik tarafından oğlu Şervan Çelik adına yaptırılan cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.
Yenituran Mahallesi Çağlayan Caddesi'ndeki Köprübaşı Camisinin yıktırılarak yerine Çelik ailesi tarafından yaptırılan 800 kişilik cami ile 600 kişilik erkek ve 150 kişilik kadın taziye evlerinin yer aldığı Şervan Çelik Camisinin açılışı için tören düzenlendi.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, törende yaptığı konuşmada, caminin yapımını üstlenen Çelik ailesine teşekkür etti.
Mardin'de yaptıkları restorasyon çalışmalarına değinen Evsen, "Mardin'de 16 yılda 50 eser restore ettik. Son dönemlerde vakıf eserlerini çok ciddi derecede restorasyonlarını gerçekleştirdik. Bu artarak devam edecek. Bu eserler bizimdir, ecdat yadigarı bu eserleri bizim sonraki nesillere aktarmamız lazımdır." diye konuştu.
Evsen, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Abdulcelil Çelik'e plaket verdi.
Törene, Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Şervan Çelik'in babası Abdulcelil ve annesi Selma Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami, İlçe Vaizi Mehmet Şara tarafından okunan duanın ardından ibadete açıldı.
Yenituran Mahallesi Çağlayan Caddesi'ndeki Köprübaşı Camisinin yıktırılarak yerine Çelik ailesi tarafından yaptırılan 800 kişilik cami ile 600 kişilik erkek ve 150 kişilik kadın taziye evlerinin yer aldığı Şervan Çelik Camisinin açılışı için tören düzenlendi.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, törende yaptığı konuşmada, caminin yapımını üstlenen Çelik ailesine teşekkür etti.
Mardin'de yaptıkları restorasyon çalışmalarına değinen Evsen, "Mardin'de 16 yılda 50 eser restore ettik. Son dönemlerde vakıf eserlerini çok ciddi derecede restorasyonlarını gerçekleştirdik. Bu artarak devam edecek. Bu eserler bizimdir, ecdat yadigarı bu eserleri bizim sonraki nesillere aktarmamız lazımdır." diye konuştu.
Evsen, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Abdulcelil Çelik'e plaket verdi.
Törene, Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Şervan Çelik'in babası Abdulcelil ve annesi Selma Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami, İlçe Vaizi Mehmet Şara tarafından okunan duanın ardından ibadete açıldı.
Kaynak: AA
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