Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Nusaybin Ticaret Borsasından 1150 aileye gıda yardımı

Nusaybin Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

17.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:40
Nusaybin Ticaret Borsasından 1150 aileye gıda yardımı
Nusaybin Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Ticaret Borsası Başkan Necdet Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkıları ve kendi bütçeleriyle temin ettikleri 1150 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay Nusaybin Şubesine teslim ettiklerini belirtti.
Zor günlerde yardımlaşmanın önemine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:
"İnsanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler yüzyıllardır İslam dininin vermiş olduğu güzel ahlakı işlerine de yansıtan bir inancın günümüzdeki temsilcileriyiz. Dün nasıl bizde olanı paylaşıyorsak, bugün de bunu devam ettirmeye, gelecek nesillere bu kültürü bırakmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına bir tabak yemek ve ekmek koyabilmişsek ne mutlu bize. Yardımda katkısı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Kızılay, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Nusaybin Ticaret Borsasından 1150 aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:41: Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş hareketliliği - Haber 20:40: YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi Açıklaması - Haber 20:39: Konyaspor'un Gürcü oyuncusu Shengelia'dan Türkiye ile Gürcistan'a "evde kal" mesajı - Haber 20:38: SAMSUN 99 yaşında koronavirüsü yendi - Haber 20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler