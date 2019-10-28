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Nusaybinli çocuklar 18 günlük aradan sonra tekrar okullarında

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı nedeni ile 10 Ekim'den beri kapalı olan okullarda öğrenciler, bugün yeniden ders başı yaptı.

28.10.2019 11:25Nusaybinli çocuklar 18 günlük aradan sonra tekrar okullarında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı nedeni ile 10 Ekim'den beri kapalı olan okullarda öğrenciler, bugün yeniden ders başı yaptı.
9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü tarafından Kamışlı'dan Nusaybin'e atılan havan ve roketler nedeniyle Nusaybin Kaymakamlığı eğitim öğretime iki gün ara verme kararı almıştı. Perşembe ve cuma günü verilen aranın ardından pazartesi okulların açılması beklenirken ara süresi çarşamba gününe kadar uzatılmış, bu süre zarfında Mardin Valiliği Suriye sınırına yakın Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde de eğitim öğretime ara verilmesi talimatını verirken Nusaybin Kaymakamlığı da ilçe geneli tüm okulların eğitim öğretime ara verilmesi açıklamasında bulunmuştu. 10 Ekim'den buyana verilen aranın ardından 28 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrenciler tekrar okullarına gelerek ders başı yaptı.
Öte yanda eğitim öğretime verilen 18 günlük aranın ardından derslerinden uzak kalan öğrenciler için telafi programları düzenleneceği öğrenildi. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından tüm okul idarelerine verilen talimatta, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları ve okula gelemedikleri iki haftanın kapatılması için telafi eğitimlerinin yapılması gerektiği kaydedildi.
İlçedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin öğrenciler derslerin geri kalmamaları için çeşitli telafi programları düzenleyeceği ifade edildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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