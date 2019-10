Nusaybinlilerden teröre tepki

PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce çukur kazıp barikat kurarak gerçekleştirdiği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan Mardin'in Nusaybin ilçesi, bu kez de YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki teröristlerin hedefi haline geldi.YPG/PKK'lı teröristlerin sivilleri hedef alan 300'ü aşkın havanlı saldırısında çocukların da aralarında bulunduğu 11 kişiyi şehit veren Nusaybin'de teröre öfke büyüyor.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Nusaybin'de 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için 14 Mart 2016'da başlatılan müşterek operasyon 3 Haziran 2016'da tamamlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonda 496 terörist etkisiz hale getirildi, 508 barikat kaldırıldı, 52 çukur kapatıldı ve 1258 el yapımı patlayıcı imha edildi.İlçenin teröristlerden temizlenmesinin ardından tesis edilen huzur ve güven ortamında imar ve ihya çalışmalarına hız verildi. Terörün yaşamlarına kastetmesi nedeniyle evlerini, iş yerlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sağlanan huzurla döndükleri memleketlerinde yeni bir yaşama başladı.Yaşamın normale döndüğü ilçe yine terörün hedefi olduYaşamın normale döndüğü ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen çalışmalar sonucu vatandaşlar kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarına yerleşti, iş yerlerini açtı.Ticaretin, sosyal yaşamın, eğitimin kesintisiz sürdüğü ilçe, 3 yıl sonra yine terör örgütünün hedefi oldu. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Nusaybin'e düzenlenen 300'ü aşkın havanlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.Anne ve iki kızı YPG/PKK'lılarca katledildiTeröristlerin 10 Ekim'de ilçeye düzenlediği havanlı saldırıda, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) evlerinin önünde katledildi.Sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uygulayan YPG/PKK'lı teröristler, 11 Ekim'de gerçekleştirdiği, Suriyeli Dara Ali ve Hasan Muhammed ile Orhan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir, Ahmet Delen, Nayif Sincar, ve Aytekin Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği saldırıda da benzer bir yöntem uyguladı.Suriye tarafından önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenleyen teröristlerin, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırıda bulunması sonucu 8 şehit verilmesinin yanı sıra 35 kişi yaralandı.Terör örgütünün hem yurt içinden hem yurt dışından hedef aldığı Nusaybin'de teröre öfke büyüyor."Kendimizi tam toparladık, tekrar böyle bir sıkıntı yaşadık"Esnaf Mehmet Beşir Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, bunu kınadıklarını söyledi."Tek dileğimiz esnaf ve vatandaşlarımızın huzur bulmasıdır. Çukur olaylarından sonra kendimizi tam toparladık, tekrar böyle bir sıkıntı yaşadık. Sivillere kim kurşun sıkıyorsa karşıyız. Artık huzur istiyoruz." diyen Akdoğan, ödemeleri olmasına rağmen esnafın iş yerlerini yine kapatmak zorunda kaldığını belirtti.Akdoğan, ilçede kullandıkları tek kelimenin "huzur" olduğuna işaret ederek, "Sivillere yapılan saldırıların karşısındayız, kınıyoruz." dedi.Saldırıdan yaralı kurtulduTeröristlerin ilçe merkezine havanla düzenlediği, 8 kişinin şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Ceren Türe, saldırı anında yaşadıklarını unutamadığını belirtti.Saldırının evlerinin önünde gerçekleştiğini dile getiren Türe, ilk havanlı saldırıda büyük bir patlama olduğunu, herkesin panik yaşadığını ifade ederek, olanları "Kesin bizim eve bir şey olmuştur diye düşündüm. Annemi aradım, evde kimse yoktu. Anahtarı kilide taktım tam eve girecektim, diğer havanı çaprazımızdaki eve attılar. Ne olduğunu anlamadım. Ağrım vardı, birçok yaralı vardı. O an gözümün önünden gitmiyor. Olay kapımızın önünde oldu." şeklinde anlattı.Vatandaşlardan Behiye Türe de teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılarda sivillerin de zarar gördüğünü aktararak, bu saldırıların son bulmasını istediklerini ifade etti."Acımız çok büyük, içimiz yanıyor"Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özer, 3 yıl önce ilçede yaşanan mağduriyete değinerek, "çukur olayları"nda çok büyük zarar gören Nusaybin halkının huzur istediğini söyledi.Terör örgütünün havanlı saldırılarına işaret eden Özer, "Maalesef 11 vatandaşımız şehit oldu, 35'in üzerinde yaralımız var. Acımız çok büyük, içimiz yanıyor. Hangi terör örgütü olursa olsun, sivilleri hedef almasını kınıyoruz, buna karşıyız." ifadelerini kullandı.İlçede şu an durumun sakin olduğunu, toparlanmaya çalıştıklarını dile getiren Özer, vatandaşın her şeyi çok rahat gördüğünü vurguladı."Bu olayların bitmesi için devletimize güveniyoruz"Özer, ilçenin daha önce de terör olayları nedeniyle benzer acılar ve mağduriyetler yaşadığını hatırlatarak, "Bu olayların bitmesi için devletimize güveniyoruz. Var güçleriyle çalışıyorlar, onlara güvenimiz tam. Tek temennimiz bir daha insanlarımız ölmesin, içimiz yanmasın. Huzur istiyoruz." şeklinde konuştu.