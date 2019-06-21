21.06.2019 10:16
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı

Maliyeciler, Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos'ta lokanta açan sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin fiş kesmediğini fark edince 48 saat kapatma cezası verdi.

Türkiye ve yurt dışında açtığı restoranlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe , son olarak Yunanistan 'ın en turistik adası Mikonos'ta lokanta açtı. Birçok ünlü futbolcunun akın ettiği Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.

DÜKKANI KAPATILDI

Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan 'ın Mikonos Adası 'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Nusret'in yeni mekanına Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can gibi isimler gitmişti.

HAVA PARASI İDDİASI

Öte yandan Nusret Gökçe 'nin yeni mekanında ön masalarda oturmak için 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldığı iddia edilmişti.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı

Nusret Gökçenin Yunanistandaki restoranına gitmek isteyenler 20 bin TLyi gözden çıkardı

Kaynak: İHA
Mikonos Adası , Nusret Gökçe , Yunanistan , Magazin , Ekonomi

YORUMLAR(16)
MURATCAN:Türkiye de böyle denetim olsa bu halde olmazdık.
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DADAŞİM:EE BURCA ÇALIYOR HER YER TÜRKİYEMİ DEVLETTEN CALASIN ADAMI ÖTTÜRÜRLER
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ZİYAA:Beter olsun faydasız.
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YAMUK PRENS:Bide Yunanistan ekonomik sıkıntıda diyorlar ama nusrete full çekiyorlar her ülke aynı lan . d
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BİNVELİ:BU ADAMLAR HARAMLA YOĞRULDUKLARINDAN HELAL RAHATSIZ EDER BU TARZ HIRSIZLARI.
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