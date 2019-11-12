Haberler » Ekonomi » 'Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor' iddiası - Ekonomi

"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası

Nusr-Et'in üç ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem şirketteki paylarının bir kısmını satmaya hazırlanıyor. Satış sonrası Nusr-Et'in 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor.

12.11.2019 20:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12

Bloomberg'de yer alan habere göre tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin de hissedarı olduğu Nusr-Et'in ortakları hisse satışını değerlendiriyor. Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erdem'in satışının ardından şirketin değerinin 1 milyar doları bulması bekleniyor.

2010 yılında kurulan Nusr-Et'te Gökçe ve Erdem'in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk'in büyük ortağı olduğu D.Ream Group'a ait.

NUSR-ET'İN BU YIL KÂRI 70 MİLYON DOLAR

Şahenk, Ağustos ayında verdiği bir röportajda 800 milyon Euro'luk bir varlık satışı planladıklarını söylemişti. Doğuş Holding geçen yıl D.ream Group'un yüzde 17'sini Singapur merkezli yatırım firması Tamasek'e ve Londra merkezli Metric Capital Partners'a 200 milyon dolara satmıştı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Nusr-Et şirketinin bu yıl vergi ve amortisman öncesi kârının 70 milyon dolar olduğunu ifade etti.


Mithat Erdem, Ferit Şahenk, Nusret Gökçe, Gökçe, Magazin, Ekonomi


HABER YORUMLARI (1)
YORUM YOK:YORUM YOK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
20:02 DenizBank'tan unvan değişikliği açıklaması
19:56 Türkiye-Filistin İş Konseyi toplantısı
18:50 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
16:21 İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 20:34:51