Nusrat Jahan Rafi: Bangladeş'te 19 yaşındaki öğrenciyi yakarak öldürmekten hüküm giyen 16 kişiye...

Bangladeş'te öğretmenini cinsel tacizle suçlayan bir öğrenciyi yakarak öldürmekle suçlanan 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi, Nisan'da başkent Dakka'ya 160 kilometre mesafedeki Feni kasabasında öldürülmüştü.

İdama mahkum edilenler arasında Rafi'nin cinsel tacizle suçladığı müdür ile sınıfından iki kız öğrenci de bulunuyor.

Rafi'nin öldürülmesi ülkede büyük öfkeye neden olmuş, "Nusrat'a Adalet" sloganıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gözlemciler, Bangladeş'te bu tür davaların yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek mahkemenin tepkiler nedeniyle çok hızlı karar aldığını vurguluyor.

Sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini söyledi.

'Susturmaya çalıştılar'

Cinayet soruşturmasında sanıkların Rafi'yi susturmak için köyün ileri gelen erkeklerin sınıfındaki kız öğrencilerle iş birliği yaptıkları belirtildi.

Savcılık cinayetin, taciz iddiasından sonra hapse atılan müdür Siraj Ud Doula'nın içeriden verdiği talimatla işlendiğini söylüyordu.

Bazı polis memurları da Rafi'nin intihar ettiği söylentisini yayarak sanıklarla iş birliği yapmak suçlamasıyla yargılanıyordu.

Rafi'ye ne oldu?

Mahkeme kayıtlarına göre Rafi 6 Nisan'da; okul müdürünün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu şikayetiyle polise gittikten 11 gün sonra okulun çatısına çağrıldı. Etrafını saran dört ya da beş burkalı kişi Rafi'den şikayetini geri almasını istedi.

Rafi bunu reddedince elbisesi tutuşturularak yakıldı.

Polise göre bu kişiler olayın bir intihar gibi görüneceğini düşünüyordu. Ama Rafi ağır yaralı olarak kaçtı ve yardım istedi.

Rafi bu halde kardeşinin cep telefonuna kaydettiği videoda "Öğretmen bana dokundu. Son nefesime kadar mücadele edeceğim" dedi.

Vücudunun yüzde 80'i yanan Rafi, 4 gün sonra 10 Nisan'da öldü.

"Kadınların yüzde 80'i iş yerinde cinsel şiddete maruz kalıyor"

Bangladeş'te cinsel taciz vakalarının görece çok olduğu belirtiliyor. ActionAid adlı yardım kuruluşunun bu yıl yayımladığı bir araştırmada, tekstil sektöründe çalışan kadınların yüzde 80'i iş yerlerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Ancak mağdurların korktuğu için bu tür vakaların sıklıkla cezasız kaldığı öne sürülüyor.