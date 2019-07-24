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Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı

Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany'i misafir etti.

24.07.2019 14:37
Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı

Dünyaca ünlü yıldızların uğrak yeri olan sosyete kasabı Nusret'in bu seferki konuğu ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany'di.

MİKANOS'TAKİ ŞUBESİNDE AĞIRLADI

Geçtiğimiz ay son şubesini Yunanistan'ın gözde tatil noktası Mikonos'a açan Nusret bölgenin kısa sürede ilgi odağı oldu. Son restorantıyla ününe ün katan Nusret, adaya ayak basan her tatilcinin yakından takip ettiği isim oldu. O isimlerden birisi de Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany Trump'tı.

KUŞ UÇURTULMADI

Trump'ın 25 yaşındaki kızı için restorantta yoğun güvenlik önlemleri alındı. İşletme civarında kuş uçurtulmadı.Tiffany'nin korumaları, yemekten bir süre önce hem işletmeyi hem de bölgeyi sıkı güvenlik taramasından geçirdi. Alınan bir takım önlemlerden sonra da Tiffany Trump, Nusret'e giriş yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Dostlarıyla ziyafet çeken Tiffany, yemeklerden oldukça memnun kaldı. Nusret de Trump ile olan fotoğrafını '01.50' notu ile Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri, Nusret Gökçe, Donald Trump, Tiffany, Magazin

YORUMLAR (12)
ASD: Linçci tayfa yorumlara yüklenmeye başlamış yine, adam garibanlıktan sefaletten sıfırdan bu noktalara gelmiş, bizim fakirlerde boşboş laf yapıyor, adam dünyaca ünlü insanları ağırlıyor misafir ediyor, bi yandanda ülkemizi temsil ediyor yurtdışında tanıtıyor filan, ama oturduğu yerde hiç birşey üretmeyen eli klavyeye ekrana değen zırcahiller burada nusrete laf atıyor :d madem fiyatlar pahalı zaten yiyemiyorsun verendede sanane arkadaş, milletin işine burnunuzu sokmayı ne çok seviyorsunuz artık sürüsü
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TİRYAKİ HASAN PASA: su müslümanlarin haline bak babasi müslüman katili bir devlet adami onu agirladi diye yere göge sigdirilamayan fiyatlari tavan yapmis goygoycu ve bunla övünne türk halki bu kafayla buyuk turkiye hayali beklenilen nesil
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MEHMET: Senin devlet büyüklerin haril haril ticaret yapiyor ama onlarla ona ne dicen
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ADINIZI YAZIN.: fotoşoptur bu. yalan haber
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HAKAN ÖZCAN: nusret keyfin gıcır helal olsun ama ülkede kurban kesemeyen yığınca insan var etin yüzünü göremeyenler var türkiyeyide kurtar baba emeklilik yaşı 60 özel sektör 45 den sonra iş vermez şirket açsan arkan sağlam değil vergiye boğulursun ne olacak bu işçilerin hali yokmu bir çıkış yolu. .
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HASAN: Helal olsun nusret hakikatten girişimciliğine hayranım. . .
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DADAŞIM: çoğu yabancı ülkede sorsan türkiye''nin cumhurbaşkanı kim bilmezler ama şu adamı sor hemen hemen herkes tanır helal olsun
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DADAS: helal olsun derken ! fiyatta iyi gecirdigi icinmi ?
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AMANİN BO: gömleği çıkarttığı resme bakılırsa çok pis ağırlamış
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SAGAMİ: türk ekonomisinin kurtarıcısı nusret
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