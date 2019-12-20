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Nusret Çaylak: "Kupada final oynamak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Süper Lig takımlarından Sivasspor ile eşleşti.

20.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:26 Nusret Çaylak:
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Süper Lig takımlarından ile eşleşti. Kura çekimine katılan Yeni Malatyaspor yöneticisi Nusret Çaylak güçlü bir takımla eşleştiklerini söyledi.

Çaylak, kupada geçen sezon yarı final oynadıklarını hatırlatarak, bu sezon bunun üzerine çıkmak istediklerini söyledi. Komşu kent takımı Sivasspor ile iki zorlu maça çıkacaklarını kaydeden Çaylak, "Kulüp olarak her zaman en iyi noktayı hedefliyoruz. Kupada geçen sezon Galatasaray ile yarı final oynadık. Bu sezon bu başarının daha üzerine çıkmak istiyoruz. 5.Tur'da elediğimiz Keçiörengücü de oldukça güçlü bir takımdı. Dolayısıyla zor bir eşleşmeden buraya geldik. Bence Sivasspor ile ilk maçı deplasmanda oynayacak olmamız bizim için avantaj. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İki kulvarda da güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Kupada da bu turu da geçip, son 8 takım arasına adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçları 14-15 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmenin ilk ayağı Sivas'ta oynanacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Nusret Gökçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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