Nusret Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu: Dövüşe hazırım

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken fenomen kasap Nusret Gökçe, dünyaca ünlü iki dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu.

DÜNYACA ÜNLÜ DÖVÜŞÇÜLERE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katılan Nusret Gökçe, RT Sport'a spor salonunda özel bir röportaj verdi. Instagram hesabından sürekli spor yaptığı videoları paylaşan fenomen kasap, bu konu üzerinden sorulan sorular üzerine dünyaca ünlü dövüşcülere meydan okumaktan çekinmedi. Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov ile karşılaşabileceğini söyledi.

Khabib Nurmagomedov

"BİR GÜN DAVET EDİLİRSEM DÖVÜŞE HAZIRIM"

36 yaşındaki iş insanı, muhabirin, "Şu an kiminle dövüşürsünüz?" sorusuna, "Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov olabilir" cevabını verdi.

Nusret Gökçe'nin çok konuşulacak röportajındaki sözleri şu şekilde:

"Normalde kasabım ancak biliyorsunuz ki spora da oldukça meraklıyım. Bir sporcu için egzersiz kadar beslenme de çok önemli. Conor McGregor ya da Khabib Nurmagomedov ile dövüşebilirim. Herkesle dövüşebilirim. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım."

İngiliz basını, Nusret Gökçe'nin bu meydan okumasının yakın gelecekte yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.