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Nusret Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu: Dövüşe hazırım

Özbekistan'da düzenlenen bir etkinlik esnasında RT Sport'a özel bir röportaj veren Nusret Gökçe, dünyaca ünlü iki dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu. Fenomen kasap Gökçe, "Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım" dedi.

06.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:16Nusret Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu: Dövüşe hazırım

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken fenomen kasap Nusret Gökçe, dünyaca ünlü iki dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu.

DÜNYACA ÜNLÜ DÖVÜŞÇÜLERE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katılan Nusret Gökçe, RT Sport'a salonunda özel bir röportaj verdi. Instagram hesabından sürekli spor yaptığı videoları paylaşan fenomen kasap, bu konu üzerinden sorulan sorular üzerine dünyaca ünlü dövüşcülere meydan okumaktan çekinmedi. Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov ile karşılaşabileceğini söyledi.

Khabib Nurmagomedov

"BİR GÜN DAVET EDİLİRSEM DÖVÜŞE HAZIRIM"

36 yaşındaki iş insanı, muhabirin, "Şu an kiminle dövüşürsünüz?" sorusuna, "Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov olabilir" cevabını verdi.

Nusret Gökçe'nin çok konuşulacak röportajındaki sözleri şu şekilde:

"Normalde kasabım ancak biliyorsunuz ki spora da oldukça meraklıyım. Bir sporcu için egzersiz kadar beslenme de çok önemli. Conor McGregor ya da Khabib Nurmagomedov ile dövüşebilirim. Herkesle dövüşebilirim. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım."

İngiliz basını, Nusret Gökçe'nin bu meydan okumasının yakın gelecekte yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Conor McGregor

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HABER YORUMLARI (7)
TURAN:Nusret kardeş senden ancak kasap olur, , , , , sen kim meydan okumak kim. . . . yedi kafayi bu keko
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REMUZ:Tilki uyanik reklamlar
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IRFAN:Dadasim baska isin mi yok, akili ol kardas akili ol.
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KUZEYİN UŞAĞI:at. ya tutarsa. . bol keseden atmak kolay tabi. .
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ARTVİNLİ:Nusret kardeş bileğinin hakkı ile yıllarca çalışarak bugünlere geldin dünyaca ünlü kebap imparatoru oldun ama başka mesleklerdeki insanların işine karışma herkes işini yapsın seni dünya kebap şampiyonu olarak görmek istiyoruz
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ANKARA GÜÇLÜ:YOKMU BİR ANKARAGÜÇLÜ BU NUSRETİ GÜZEL BENZETSİN
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TEKNİSYEN:Spor salonunda iki bench press kaldırınca bunda özgüven patlaması yapmış. McGregor bunun lafına ağzıyla bile gülmemiştir XD
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