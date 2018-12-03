03 Aralık 2018, 20:15
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Nusret Gökçe Doğduğu Topraklara Geri Döndü!

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, memleketi Erzurum'a yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti.

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan Erzurum'u ziyaret ederek köyüne gitti. Gökçe o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"NUSRET ABİ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Nusret Gökçe memleketi Erzurum'a gitti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı. Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz." dedi.

"BU KIŞ HASTA OLMAYIZ"

Ayrıca Nusret Gökçe, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız." notunu ekledi.

Erzurum,Gökçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:15



YORUMLAR (22)
PROTEZ KAFA: Acun Ilıcalı ve bu kardeş arasında ki fark.
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GAYSERİLİ: Resturantda fiyatların kaç olduğunu önemi yok çünkü mesele olandan al olmayana ver İman zengini gibi görünenleride gördük doğduğu yerin çocuklarını bırak yeri bile ağzına almaya utanırlar Kim ne derse desin helal olsun yürü be aslanım
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BEYTO: İktidarımız sağolsun
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ZÜHTÜYÜ BULDUK: adamsin nusret, fakirlerin duasi seni yere düsürmez.
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  • SEREN CAN : Kebapçıya git bakalım 200 300 tl en az kalk masadan güldürme beni
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