Nusret Gökçe Doğduğu Topraklara Geri Döndü!

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan Erzurum'u ziyaret ederek köyüne gitti. Gökçe o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"NUSRET ABİ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Nusret Gökçe memleketi Erzurum'a gitti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı. Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz." dedi.

"BU KIŞ HASTA OLMAYIZ"

Ayrıca Nusret Gökçe, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız." notunu ekledi.