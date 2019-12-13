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Nusret Gökçe duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık olarak duvara bantladığı pirzolaya 1 milyar 250 milyon dolarlık fiyat koydu.

13.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:53

Satışa sunduğu etlerle çektiği her videosu gündem olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, son günlerin en çok konuşulan sanat eserine gönderme yaptı. Gökçe, duvara bantlanmış muz eserine karşılık olarak pirzolayı bantlayarak sosyal medya hesabından yayınlandı.

7,2 MİLYAR TL'YE PİRZOLA

Ülkenin çeşitli yerlerinde restoranı olan ve zamanının bir kısmını yaparak geçiren Nusret Gökçe dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli eserini 120 bin dolara satışa çıkarmasına karşılık bir hamle yaptı. Bir pirzolayı bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı "Sadece $1,250,000,000 dedi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Gökçe'nin 1 milyar 250 milyon dolar yani 7,2 milyar TL istediği bu pirzola için sosyal medya kullanıcılarının ne tepki vereceği merak konusu oldu.

DUVARA BANTLANMIŞ MUZU 120 BİN TL'YE SATTILAR

ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor.

Duvara bantlanmış muz eseri 120 bin dolara satıldıDuvara bantlanmış muz eseri 120 bin dolara satıldı

Nusret Gökçe duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi

Nusret Gökçe, Gökçe, Magazin


HABER YORUMLARI (23)
DAMAT FERİT:Çok doğru demişler ''SOSYETİK KASAP''. Adam bildiğin KASAPPPP
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DOGAN:yiyen salaklar varken adam neyapsın iyi yapıyor valaa. .
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TARAFSIZ:yorumlardaki cahilliğe bak, adam muz la ilgili salaklıkla dalga geçiyor, bunlarda ciddi alıyor.
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TARAFLI:Biri çıkıp ben alırım deyince vermeyecek diyorsun yani. Adam garsonların parasını gazp ediyor sen ne diyorsun!!!!
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ORHAN:nusretim şekil olmuş
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GAYMAĞ:DÜNYANIN KAYMAĞINI EL YİYECEĞİNE BU YESİN ELLEMEYİN ADAMA
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XXXX:BU PARAYI O PİRZOLAYA DOLAYISIYLA NUSRET''E VEREN SALAK VAR MIDIR ACABA
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HAKAN:dünyada bolca geri zekalı var.
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BİRİKEDİMİ7:nusret te şımardı
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ZEN:Duvara yapıştırılmış muzu 120 bin dolara satın alanda ya akıl yok, ya haramzade; nerden geldiği belli olmayan para böyle haybeye gider işte. . burada mana var falan demeyin. . nice aç insanın gözlerinde daha çok mana var. . .
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