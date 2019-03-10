Nusret Gökçe, Kadınlar Gününde 14 Bin 500 Kadını Mutlu Etti

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, şubelerine gelen kadınlara ücretsiz özel bir menü ikram etti.

"SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK"

Nusret Gökçe, Instagram hesabından "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etmişti. Nusret, Instagram'dan yaptığı açıklamada, toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptığını duyurdu. Nusret paylaşımında, 'Bütün dünyadaki Nusr-Et'lerde 14 bin 500 kadını misafir ettik. Gönül isterdi ki bütün kadınları misafir etmek ama bir gün o da olacak. Ayağınıza sağlık. Siz olmasaydınız biz olmazdık' dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Öte yandan, 8 Mart'ta Nusr-Et'in Etiler'deki restoranının önünde metrelerce kuyruk oluşmuştu. Restoran çalışanları, kuyrukta bekleyen misafirlere içecek ikramında bulunmuştu.