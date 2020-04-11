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Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs kapsamında alınan kurallarını hiçe sayarak önce maskesiz sokağa çıktı sonra da lüks teknesinde arkadaşlarıyla keyif yaptı.

11.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:57

Yaptığı tuzlama hareketiyle adını duyuran ünlü kasap Nusret Gökçe günlerdir alınan hijyen kurallarını hiçe saydı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER

Milliyet'ye yer alan habere göre: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

Kaynak: Diğer

Etiketler: Nusret Gökçe, Sabah, Gökçe, Magazin
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Yorumlar (19)
FERHAT:ya bu bodur heryerini kas yapsa ne olacak , birde yen Türkiyeye hoş geldiniz zenginlere birşey yapılmıyor artık bunu bilin
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ARİF:Devletin kanununu bile bile eziyor.Milyonlarca insani evde tut ama bunun gibi krolar gezsin oylemi.Bu halki isyana tesviktir.Bu adama oyle bir ceza verki digerleri cesaret edemesin
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T.C:Kıroluğunu taçlandırma fırsatını kaçırmadı,
Cevap Yaz 1 5
DELİ:Evde duramaz para bunaltiyor
Cevap Yaz 0 6
GULTEPELİ BJK:Düngeceki market vefirin kuyruklarini gorucektiniz atmkuyrklari arabalarcaddeleri kapatmis korona mesafeleri sıfır hepsi cahil zenginmiydi cahillerrrr??????
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CİHAD:Cehalet para kazanınca gitmiyor mağlesef. Bu kro gibi niceleri var, dün gece fırın ve manavları yağmalayan kafanın zengin olanı. Allah yardımcımız olsun.
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HASAN:Cahil bir krodan ne beklenirse o da onu yapıyor
Cevap Yaz 2 9
YORUMCU:Dogup buyudugum yer Darıcada alelade bir kasapta çırak olarak çalış giyecek ikinci elbisen olmasın, sonra dünyanın her yerinde yatlarin katların olsun zenginlikten ne yapacağını bileme. Allah ne o kadar fakir ne de o kadar zengin etsin. Keşke dünyada herkes aynı statüde olsa hiç bir şekilde birbirini geçemese görün o zaman ne savaş ne de başka bir şey
Cevap Yaz 2 5
ERCAN ŞAHİN:Bunun gibi şımarık sonradan görmeleri zengin ve ünlü diye kendini kanundan üstün görenleri kimseden ayırt etmeden nede olsa param var cezası neyse öderim zihniyeti olan bu kişileri sayın bakanımız açıkladığı gibi hapis cezası verilmelidir ki ülkemizde herkese kanun uygulandığı görülsün medya bunada gereken tavrını ortaya koymalı
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GÖKTÜRK:BUNLAR ŞIMARIK İNSANLAR VE BUNLARI ŞIMARTAN ONLARA HAKETMEDİĞİ DEĞERİ VERENLERDİR.TAMAMEN GÜNDEME GELMEK İÇİN YAPILAN HAREKETLER.DEVLETİN KURALLARINA UYMAYIP HASTALIĞIN YAYILMASINA SEBEP OLANLARDA VİRÜS TERÖRİSTİDİR BU KADAR AÇIK
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