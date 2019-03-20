20 Mart 2019, 17:19
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Nusret Gökçe'nin Altın Kaplama Etleri Fiyatıyla Ağızları Açık Bıraktı

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret'in altın kaplama etlerinin fiyatı ortaya çıktı.

Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz günlerde Fransız futbolcu Ribery'e servis ettiği altın kaplama etlerin fiyatı dudak uçuklattı.

ŞOV DAHİL 9 BİN TL

Nusret Gökçe, Etiler'de bulunan lokantasında altın tozuyla kapladığı etleri servis ederken çekilen videosunu yayınladı. Videoyu gören takipçileri ise Nusret'e böyle bir menünün kaç lira olduğunu sordular. Ama cevap alamadılar. Sosyete kasabı Nusret'in altın kaplama etleri 6 bin ila 9 bin TL arasında sattığı ortaya çıktı. Buna masaya gelip yaptığı şov da dahil. Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Ribery, Nusret'in Dubai'deki lokantasında aynı menüyü 7 bin 500 liraya yemişti. Bu nedenle büyük tepki çekince taraftarlarına küfür dolu ağır bir cevap vermişti.

Franck Ribery, Nusret Gökçe, Magazin



YORUMLAR (17)
ALTIN ET NASIL YENİR: Kabloya bağlayıp elektrikle yenir, tadıyla adamı çarpar. Alanlar hemen denesin
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FATİH: Kurbanda danaya girilir o parayla
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FEYAKAR: O kadar adaletsiz bir dünya ki bu dünya!!! Rabbim aç olanlara yardım etsin
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SAHİN: Ya ne vijdansiz insanlar var nusret seni severdim hak veriyordum ama bukadarinada pes yani senin memlekinde insanlar maasini alirken bile eve 200grm et alamazken sende boyle etlere altin kaplama yapiyon yazik ya nimetle ugrasmayin bunlarin yuku cok agirdir yasiyamazsin sonra cikar insanlara yardim edersin kendini af edersin ama gene bunlar yakani birakmaz unutma
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03: Kıyamet yakındır
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