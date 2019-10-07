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Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu

Tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, kubbe üzerinde çektirdiği fotoğrafla çok konuşuldu. Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabılarına yorum yağdı.

07.10.2019 22:22

Instagram'da 23,3 takipçi sayısıyla en üst sırada bulunan Nusret Gökçe'nin ayakkabıları alay konusu oldu. Gökçe'nin ayakkabıları çok büyük bulundu.

FAZLASIYLA BÜYÜK BULUNDU

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, kubbe üzerinde fotoğrafını yayınladı. Gökçe'nin takipçileri ise fotoğraftaki ayakkabı detayına takıldı. Gökçe'nin ayakkabıları vücuduna göre fazlasıyla büyük bulundu.

"AYAKKABILAR 55 NUMARA GALİBA"

Konuyla ilgili fotoğrafa yorum yapın bir takipçisi, "Nusret o ayakkabılar ne öyle kocaman çıkmış." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin başakı bir takipçisi ise, "Ayakkabılar 55 numara galiba." yorumunu yaptı.

Nusret GökçeNusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu

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Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu

Nusret Gökçe, Instagram, Gökçe, Magazin

YORUMLAR(16)
MEHMET:Benim rıskımı hüda verir, vermezsede eyvallah der ölürüz. Sonsuz kainatı yaratmış ilim irfan sahibi o yüce varlığın aşığıyız. Kapitilazmin yarattığı soytarılara sizin gibi çapsız imansızlar hayran olur.
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NURULLAH:Arkadaslar nusreti ve babasini taniyorum gercekten duzgun insanlar o nusretin özürlü insanlara yaptigi yardimlari bilseniz boyle kunusmazsiniz insallah birgun tanirsiniz
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ARTVİNLİ:Yıllar önce bulaşıkhanedeki resim. . Helal olsun bu insana o bulaşıkhaneden başlayıpda bugün tüm dünyanın tanıdığı ve ünlü insanların restoranına gidipde resim çekinmek için sıraya girmeleri gurur verici bir durum hemde ülkesine milyar dolarları kazandırıyor. cengiz gibi devletten ihale tokatlamıyor adam bileğinin gücü ile bugünlere geldi
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KUBBETTİN:adam hakkıyla bir yere geldi bir ayakkabısıyla yerden yere vuranlar sadece klavye erkeğidir.
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MEHMET:Ölünce ne olucak mevlanamı olucak yoksa yunus emremi.
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MEHMET:Eller cepte, kibir ve artistlik diz boyu, hissiyat sıfır. Böyle bir pozu git bir barın önünde ver, şu an için sen oraya ait değilsin.
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ADINIZI YAZIN:Seneyede giysin diye ????
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BABALARDAN BİRİ:Dogru biz cocuklara hep büyük ayakkabilar aliriz.
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ZAMMINI, ZAMANINI, NINNIII:Ayaklari büyük olanin beyni kücük olur. . . Nusret de bu cümleye yakisan nadir bir kisilik.
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KAYA:tovbe tovbe. . daha cok et satmak icin daha cok para icin. .
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