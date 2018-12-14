14 Aralık 2018, 08:00
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Nusret Gökçe'nin Tuzlama Hareketini İsa'nın Tablosuyla Photoshoplayan Gazeteci Tutuklandı

Muhammed el-Wakeel isimli bir gazeteci, İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunu Nusret Gökçe'nin tuz atma hareketi ile photoshoplayıp yayınladığı için Ürdün'de tutuklandı. Gazetecinin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel, sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin tuz atma hareketi ile İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunu photoshoplayıp yayınladığı için başı belaya girdi.

ÜRDÜN'DE TUTUKLANDI

Nusret'in tuz atma hareketini tabloya ekleyerek yayınlayan Muhammed el-Wakeel'in, Ürdün'de tutuklandı.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Adli bir kaynak, gazetecinin Çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldığını, ancak "saldırgan" bir imajın yayınlanmasıyla ilgili olası hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren mezhep çatışmasını kışkırtmakla suçlanıyorlar.

Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel'in, tartışmalara yol açan "Son Akşam Yemeği"nin phtotoshoplanmış görüntüsü…

Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosu
Ürdün
14 Aralık 2018 Cuma 08:00



YORUMLAR (4)
CENGİZHAN: İSALAR MUSALAR HEPSİ MASAL ONLARDA LAFONTEN BİZDE DEDE KORKUT MASALLAR. MUSA DENİZİ YARIYOR FİRAVUN PEŞİNDEN GİDİYORMUŞ LAN HİÇ KİMSEDE ÇIKIP DEMİYOR BU ACAMDA DENİZİ İKİ YE AYIRMAK GÜÇ VAR DA NEDEN KAÇIYOR HADİ KAÇTI FİRAVUN AA NE DEMELİ KARDESİM BU ADAM DENİZİ FALAN YARDI PEŞİNDEN GİTMEYELİM SIKINTI OLUR DEMİYOR :))
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SHHFHSDF: mükemmel olmuş hahaha
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CENGİZHAN: GAYET GÜZEL VE ESPRİLİ OLMUŞ NE VAR BUNDA BU DİNCİ KESİM HER YERDE HER ŞEKİLDE AYNI DEMEK Kİ :)
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