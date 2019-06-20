20.06.2019 15:18
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Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı

Kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da yeni açtığı ve ünlü isimlerin akın ettiği yeni mekanında ziyaret çekmek isteyenlerin 20 bin TL para ödemesi gerektiği iddiası büyük yankı uyandırdı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, restoran zincirine bir yenisi daha ekledi. Gökçe, Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta restoran açtı ve kısa sürede dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı. Rezervasyonların dolduğu mekanda manzaralı masalarda oturmak isteyenlerin 20 bin TL hava parası vermeyi göze aldığı iddia edildi.

FUTBOLCULAR AKIN ETTİ

Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.

REZERVASYONLAR DOLDU

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü futbolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.

HAVA PARASINI GÖZE ALDILAR

Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunanistan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.

Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı
Gökçe, Nusret Gökçe, Yunanistan, Magazin

YORUMLAR (7)
6.FİLO:Nusret tuzlamayla zamanında genel bir mesaj verdi aslında gelin hepinize tuzluyarak yedireceğim diye
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TIRCI OSMAN:Nusret abi bu sefer müşteriler lokantayı yaktılar abi, hesaba itiraz etmişler güçlük çıkarmışlar abi, at eşek eti olsa öderdik fazla vermezdik diyolar abi
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11111111:helal olsun
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SABIRLI:bence nusret tek başına bir türk sivil toplum kuruluşu türkün gücünü dünyaya gösteriyor bu iş mermiyle olmuyor arkadaşlar gahi sporla gahi siyasetle gahi magazinle türk dünyayı titretsin
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MAMO:Bravo Nusret yol yunanlıları
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