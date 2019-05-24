24.05.2019 10:45
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Nusret Gökçe, Saltbae Hareketiyle Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Sosyete kasabı Nusret Gökçe de 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı ve kırmızı halı üzerinde kendisiyle özdeşleşen Saltbae hareketini yaptı.

Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'nin etkisi devam ediyor. 72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Tuz dökme videosuyla dünyaca ünlenen ve bir anda dünya tarafından tanınan Nusret Gökçe Cannes'daydı.

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Popüler olan tuz dökme hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu. Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.

İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halıdaki eğlenceli anları...

Nusret Gökçe, Saltbae Hareketiyle Kırmızı Halıya Damga Vurdu Nusret Gökçe, Magazin


YORUMLAR (28)
KAĞAN.: Kırmızı halıya çıkarak Şimdi tam Büyük baş oldu.
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TİRYAKİ HASAN PASA: kiro her yerde kirodur adamlara benzicem diye soytariya benzemis . hokuz pokus harketler ve sonrasinda yedigin etin üzerine gelen kol kadar gecirilen fiyat bazilari düdüklenmeyi seviyor heralde ! ve ben buna isyan ediyorum fakir ve zengin arasi bu kadar ucurum olmamali adelet herkeze esit olmali her alanda
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YONİS: Kıyafet hiç olmamış. . . altına şalvar giyseydi daha uyardı!
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DÜRBÜNLÜ: nusret ahirete ne götürecek acaba.
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ADINIZI YAZIN: Nusretin ayakkabılar ateş ediyor, mezbahadan mı çıkmış
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