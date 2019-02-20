Dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, süt sağıp içtiği videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BU NASIL VİDEO MİDEM BULANDI"

Instagram hesabında neredeyse 20 milyon kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı son videosuyla bazı takipçilerinin midesini bulandırdı. Gökçe paylaştığı videosunda, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Süt sağmadan önce bari bekleseydin inek tuvaletini yapsaydı." yorumunu yaptı.

Nusret Gökçe, Tuvaletini Yapan İnekten Süt Sağıp İçti!">

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır.