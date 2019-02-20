20 Şubat 2019, 20:26
»»

Nusret Gökçe, Tuvaletini Yapan İnekten Süt Sağıp İçti!

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı.

Dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, süt sağıp içtiği videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BU NASIL VİDEO MİDEM BULANDI"

Instagram hesabında neredeyse 20 milyon kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı son videosuyla bazı takipçilerinin midesini bulandırdı. Gökçe paylaştığı videosunda, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Süt sağmadan önce bari bekleseydin inek tuvaletini yapsaydı." yorumunu yaptı.

Nusret Gökçe, Tuvaletini Yapan İnekten Süt Sağıp İçti!">

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır.

Erzurum,Instagram,Nusret Gökçe,Gökçe


YORUMLAR (29)
aslen türkiye li şahsen amerikalı kaç paralık olduğu yaptığı işten belli
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
  • HAKAN : Babana Yalvar ! Sakın çalışma ; Sadece sana i Phone alsın. .
    Yayından Kaldır
    1 0
ADINIZI YAZIN: allah kimseyi sonradan görme yapmasin
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ASLI: KÖYÜNE OKUL YERİNE CAMİ YAPTIRAN KAFADAN NE BEKLERSİNKİ????? İBADETİ EVİNDE YAPARSIN AMA BİLİM ÖĞRENMEK İÇİN OKULA ÖĞRETMENE İHTİYACIN VAR.
Yayından Kaldır
9 33
Cevap yaz
  • ARDA : Senin gibi akıldan yoksun beyni yosun tutmuş at gözlü insan giyimli varlıklar oldukça bu dünyadan gerçekten birşey beklememek lazım.İbadet senin bildiğin gibi eve hapsedilmiş spordan ibaret değildir.Yaşamın hee alanına yansımış ahlaki ve inançtır.Senin okul dediğin sistemde terbiye ve ahlak yoksunu anne babasına isyankar aklı havada insanlar çıkıyor.Ancak bu eğitim din ve inanç ile yoğrulsa bu ülke ve millet çağdaş medeniyet ve ilerlemiş toplum seviyesine ulaşacaktır.Bir öğretmen olarak böyle düşünüyor ve görüyorum .
    Yayından Kaldır
    8 3
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın