Nusret Gökçe, yayınladığı spor videosuyla takipçilerini endişelendirdi!

Sosyete kasabı Nusret Gökçe , sosyal medya hesabından yayınladığı taş kaldırma videosu ile takipçilerini endişelendirdi.

"NUSRET NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

22,5 milyon takipçisi bulunan Nusret Gökçe , Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı video ile çok konuşuldu. Gökçe kaya parçasını kaldırarak spor yaptı. Taşın düşerek Gökçe'ye zarar verme ihmali ise takipçilerini endişelendirdi. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret ne yapacağını şaşırdı. Kafasına bir düşse bütün emeği boşuna gidecek." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Vay be spor aşkınıza hayranım." ifadelerini kullandı.

DÜKKANI KAPATILMIŞTI

Nusret Gökçe Yunanistan 'ın Mikonos Adası 'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etmişti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürmüştü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenilmişti.