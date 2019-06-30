30.06.2019 17:48
Haberler » Magazin » Haber

Nusret Gökçe, yayınladığı spor videosuyla takipçilerini endişelendirdi!

Sosyete kasabı Nusret Gökçe sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yürekleri ağza getirdi. Gökçe kaya parçasıyla spor yaptı.

Sosyete kasabı Nusret Gökçe , sosyal medya hesabından yayınladığı taş kaldırma videosu ile takipçilerini endişelendirdi.

"NUSRET NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

22,5 milyon takipçisi bulunan Nusret Gökçe , Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı video ile çok konuşuldu. Gökçe kaya parçasını kaldırarak spor yaptı. Taşın düşerek Gökçe'ye zarar verme ihmali ise takipçilerini endişelendirdi. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret ne yapacağını şaşırdı. Kafasına bir düşse bütün emeği boşuna gidecek." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Vay be spor aşkınıza hayranım." ifadelerini kullandı.

DÜKKANI KAPATILMIŞTI

Nusret Gökçe Yunanistan 'ın Mikonos Adası 'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etmişti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürmüştü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenilmişti.

Nusret Gökçe, yayınladığı spor videosuyla takipçilerini endişelendirdi!
Instagram , Nusret Gökçe , Gökçe , Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:47 Nusret Gökçe, yayınladığı spor videosuyla takipçilerini endişelendirdi!
17:04 Seda Sayan iddialı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu!
16:51 Usta sanatçı Şener Şen cüzdanındaki indirimli akbille dikkat çekti
15:42 Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi
14:53 Gülben Ergen'in sürekli davalar açtığı Erhan Çelik'ten ders gibi paylaşım
14:29 Sosyal medya fenomeninden DJ performansı
13:27 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci evlilik yıl dönümü kutlamasına rekor beğeni