Nusret Gökçe, Yıllar Öncesine Ait Fotoğrafıyla Takipçilerini Duygulandırdı!

Zaman zaman eski fotoğraflarını yayınlanan Nusret Gökçe'den nostaljik bir paylaşım daha geldi.

"BAŞARININ YENİLMEZ KOMBİNASYONUDUR"

Nusret yıllar önce çekilen fotoğrafına "Sabır, sebat ve alın teri başarının yenilmez kombinasyonudur" notunu ekledi. Ünlü işletmecinin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Gökçe'nin takipçileri "Helal olsun sana, o yokluktan bugünlere gelmek kolay değil.', 'Herkes için iyi bir örneksiniz Nusret Bey" yorumlarında bulundu.

Nusret Gökçe Yıllar Öncesine Ait Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı!">

"ET BENİM TUTKUM OLDU"

Nusret bir röportajında hayat hikayesini anlatarak, "Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Nusret Gökçe Yıllar Öncesine Ait Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı!">