Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye deva ediyor. Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.

"PARA PARAYI ÇEKER"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı. Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi" ve "Sana amorti çıkacak dedi" notlarıyla paylaştı.

KAZAĞINA KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek "Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" demişti.

15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR

36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.