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Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Saltbae sloganıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

25.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:20

Ünlü isimler ve futbolcularla çektiği ilginç videolarla "saltbae" sloganını tüm dünyaya yayan Nusret'ten dikkat çekici videolar gelmeye devam ediyor. Nusret, "saltbae" hareketiyle bu kez New York'u tuzladı!

NEW YORK'A TUZ DÖKTÜ

Ünlü şarkıcı Alicia Keys'in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA HER HAREKETİ OLAY OLUYOR

Instagram'da başlattığı "saltbae" hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret, kasaplıktan başladığı kariyerine Türkiye ve yurtdışında açtığı mekanlarla devam ediyor. Sosyal medyayı kullanan en etkili isimlerin başında gelen Nusret'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. Nusret'in şu an da Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Nusret Gökçe, Alicia Keys, New York, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ERCAN:çokmu önemli bir iş yapmış biz vatandaşlara bi faydası olmuşmu acaba bir vatandaş işi gücü bırakıp nusreti düşünüyomu
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SHSTROM:New York tuzlu değil çikolatalı ve karamelli daha güzel gider. Soğuk servis edilir.
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NE:bizeneeeeeeeeeeeeeeeeee
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BEKİR:sana tuz yalattıracağım Nusret
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