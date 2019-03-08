Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık

Tuz serpme hareketiyle milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara ücretsiz hizmet verdi.

"SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK"

Gökçe, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis etti.

?Gökçe, geçtiğimiz akşam Instagram hesabından, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etmişti.